iPhone X成首季全球智能手機出貨冠軍

今年一季度什麽手機賣得最火?答案是蘋果iPhone X。

全球知名市場調研機構IHS Markit 最近發布的數據顯示:在剛剛過去的2018年第一季度,全球智能手機出貨達3.455億部,其中iPhone X 以1270 萬台的全球出貨量成為本季冠軍,排在第二名的是iPhone 8 為 850萬台,後面依次為三星 Grand Prime Plus 830萬, iPhone 8 Plus 800萬和 三星Galaxy S9 Plus 740萬台。

去年的第一季度,iPhone 7 Plus 和 iPhone 7分别佔據了出貨量第一和第二的位置。雖然今年蘋果的新機型出貨量持續保持領先,但同比去年卻出現下降。分析師認為,主要由於iPhone 8 系列相較上一代的顯性升級不多,以及過高的定價影響消費者購買預期,導緻出貨下降。但值得註意的是,蘋果本季度的營收卻因為iPhone 8 和 iPhone X的售價增加,而獲得了明顯的增長。

不過,今年一季度排名前十的機型沒有一款來自中國廠商,被蘋果和三星霸佔。三星的最新型號 Galaxy S9 和S9+的出貨量分别位於全球出貨排名的第5位和第7位,其中兩個型號出貨總量為1460萬台。

雖然中國智能手機品牌在全球手機市場中整體份額不斷增加,但是仍然隻有少量型號能夠達到與蘋果三星相當的規模。不過隨著華為最新旗艦手機P20在今年4月份上市,以及小米、vivo、OPPO旗艦手機相繼推出,今年二季度這個榜單有望出現更多新變化。

