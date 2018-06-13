〈Fed升息前瞻〉央行週襲來 外匯市場面臨大幅波動

未來幾天外匯市場正面臨大幅波動，因華爾街分析師預期，美國聯準會 (Fed) 將在 13 日宣布升息 1 碼，同時英國將在同一天公佈通膨數據，而歐洲央行將在 14 日召開貨幣政策會議，緊接著日本央行將在 15 日公佈利率決議，分析師認為，本週「央行週」的襲來，勢必將擴大外匯市場波動。

12 日美國總統與北韓領導人於新加坡展開高峰會，雙方簽署同意朝去核化方向前進文件，順利落幕，但法國東方匯理銀行駐倫敦的外匯策略師 Manuel Oliveri 認為該會議沒有太多實質上會影響美元的內容，投資人應更關注聯準會的升息預測。

市場普遍預期聯準會將在 13 日宣布升息 1 碼，將聯邦基金利率上調至 1.75% 至 2% 區間，而利率的攀升，將使美元在追求高利率的投資者心中更具吸引力。

另一方面，美國勞工部在 12 日公佈 CPI 數據，5 月 CPI 年增長 2.8%，為 2012 年 2 月以來最大漲幅，月增長 0.2%，強勁的數據表現，使投資者猜測聯準會今年將再調升利率 2 碼。

Commonwealth Foreign Exchange 在給客戶的報告中指出，在預期聯準會升息的情況下，美元通常會獲得廣泛性的支撐，美元指數在台灣時間上午 9 點攀升 0.08% 至 93.88。

美元指數走勢 (資料來源: investing.com)

歐洲央行將在 14 日召開利率會議，多數市場參予者認為，該行將針對 QE 退場機制做討論，現階段的 QE 政策將在 9 月到期。美元兌歐元微幅下滑 0.01% 至 1.1746，dailyfx 分析師認為，歐元有望升至 1.1900 水平。

歐元兌美元走勢 (資料來源: investing.com)

日本央行在 15 日召開利率決策會議，在上週公佈的 GDP 數據，經季節調整後的第 1 季 GDP 年率收縮 0.6%，通膨表現疲弱，若再持續下滑，日本經濟恐陷入衰退。分析師認為，在短期內美元較日圓強勢，13 日美元兌日圓回到 110 水平以上。

美元兌日圓走勢 (資料來源: investing.com)

除了主要國家的央行決策之外，挪威央行的調查顯示，該國企業認為今年下半年的成長將高於預期，經濟前景看好，此調查為挪威央行下週將進行的利率會議，提供良好預測，因此帶動挪威克朗走勢，美元兌挪威克朗下跌 0.07%，報 8.0467。

英國將在今日聯準會公佈利率決策前公佈通膨數據，本週英國政府面臨測試，下議院將針對一系列脫歐法案的修正案進行投票，若上下議會皆同意通過修正案，則將破壞政府的穩定性，為英鎊兌美元帶來下行風險，13 日英鎊兌美元下滑 0.07% 報 1.3363。