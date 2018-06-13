紐約匯市─無視通貨膨脹上升及川金會 美元整理 找尋方向

美國公布通貨膨脹數據，顯示聯準會 (Fed) 於週三可能升息，且美國與北韓簽署了歷史性無核化協定，但美元週二仍找尋方向。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數報 93.573，少有變動，跌回稍早漲幅。

歐元上漲至 1.1791 美元，紐約週一尾盤報 1.1785。

美元兌日元走強，但自稍早高點下滑。美元報 110.24 日元，週一尾盤報 110.02。

英鎊下跌至 1.3353 美元，週一尾盤報 1.3380。

週一，英鎊下挫。英國公布工廠生產大幅下降，短期內，英國央行恐不會升息，英鎊因而受到壓力。投資人目前觀望英國國會進行有關英國脫歐的投票。

美元上漲至 1.3002 加元，週一尾盤報 1.2980。因北美自由貿易協定 (NAFTA) 引發的貿易緊張，加元下跌。

美國公布 5 月通貨膨脹數據，及川普與金正恩在新加坡簽署歷史性無核化協定，並未影響美元走勢。

美國 5 月通貨膨脹創六年來最大升幅，較 4 月上升 0.2%，較去年同期上升 2.8%。

聯邦基金利率期貨顯示，Fed 週三升息一碼的機率為 91.3%。週四，歐洲央行亦將舉行政策會議。週五，日本央行接近舉行政策會議。

美國總統與北韓領導人首度會晤，並簽署了協定，致力朝鮮半島無核化。但批評者指出，該協定缺少無核化的明確過程。然川普預期二國關係將良好。