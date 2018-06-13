美國能源情報署下修明年全球、美國原油產量預測

美國能源情報署 (EIA) 在 12 日公佈的能源展望中，下調 2019 年原油產量預測，全球的產量預測被下修至每日 1.0221 億桶，其中大部分的變化來自石油輸出國組織，同一時間，美國國內原油產量預測下修至每日 1176 萬桶。

美國原油需求預測值變化不大，EIA 預測 2018 年每日需求將成長 53 萬桶至 2041 萬桶，原先預估值增加 50 萬桶至 2038 萬桶。2019 年的需求則從每日 2064 萬桶微調至 2067 萬桶。

EIA 預計美國今年原油產量將每日成長 144 萬桶，到日均 1079 萬桶，高於 1970 年每日 960 萬桶的紀錄，並高於其 5 月的預測。

EIA 指出，全球石油供應低於預期，主要因為重要的石油生產國委內瑞拉產量減少，在需求維持高點，產量可能下滑的情況下，布蘭特原油價格預計今年將維持在每桶 70 美元以上的水平。

在 EIA 發布的 6 月能源展望報告中，該機購將 WIT 原油期貨價格預測下修 1

6% 至 64.53 美元，但提升布蘭特原油期貨價格預測 0.5% 至 71.06 美元。截至 13 日下午，7 月交割的 WTI 原油期貨下滑 0.59% 至 65.97 美元，布蘭特原油期貨則為 75.48 美元。

WTI 原油期貨價格走勢

儘管美國原油價格略有下滑，但在美國的鑽油商並未放緩生產腳步，在過去的 10 週內，每 10 個石油鑽井平台中，就有 9 個顯示產量提升，而以每週的產量來看，美國已創產量的歷史新高。