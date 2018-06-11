2019原油供給上升 小摩：油價應走下坡路

由於美國石油鑽井活動飆升至 3 年來的最高水位，俄羅斯產量增加打壓石油市場，使週一 (11 日) 油價下跌。

分析師預計，OPEC 能源生產國會延續 2017 年來一直實施的產量調節作努力，試圖維持原油價格水平。布蘭特 (Brent) 原油價格亞洲時段週一升 0.05% 至每桶 76.50 美元，WTI 紐約輕原油下跌 0.12% 至每桶 65.66 美元，兩者價格一日來未有大動作。

WTI 紐約輕原油價格日線趨勢圖

據能源服務公司 Baker Hughes (BHGE-US) 週五 (8 日) 公布的數據顯示，美國新石油生產鑽井數量再次增加創新高至 862 起，達到了自 2015 年 3 月以來的最高水平。這也意味著美國原油產量已經達到每日 1,080 萬桶的歷史新高，並且還將持續上升。

摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 上週五的季度展望報告稱，非 OPEC 國家的石油供應預計將在 2019 年大幅增加，包含美國、俄羅斯、巴西、加拿大、和哈薩克斯坦。這樣強勁的供應基本面也促使摩根對 2019 年下半年的油價前景看跌。

俄羅斯國際文傳電訊社週六 (9 日) 報導稱，全球最大石油生產國俄羅斯已於 6 月初提產至每日 1,110 萬桶，高於 5 月份平均約量每日 10 桶原油。

據了解，雖然委內瑞拉因國情不穩定導致石油量大減，而伊朗也受經濟制裁降低了全球原油供給，但 OPEC 與合作國高於 9 成的閒置產量落在阿拉伯半島及俄羅斯手上，未來原油的供給基本面應大致落在這兩區及美國的手上。

OPEC 及其合作夥伴將於 6 月 22 日在奧地利維也納舉行會議，討論政策。