長園集團(600525-CN)：格力集團終止要約收購 昨日尾盤跌停

長園集團(600525-CN)6月12日晚間公告，公司當日收到格力集團的《關於終止要約收購長園集團股份有限公司股份的函》：格力集團以要約方式收購公司不超過20%股份事項未獲得珠海市國資委批準，格力集團決定終止本次要約收購。

此前，格力集團於2018年5月18日發布了《長園集團股份有限公司要約收購報告書摘要》，計劃要約收購長園集團不超過20%的股份，要約收購價格19.80元/每股。格力集團於《長園集團股份有限公司要約收購報告書摘要》公告後，向珠海市人民政府國有資産監督管理委員會報送了《關於珠海格力集團有限公司要約收購長園集團股份有限公司相關事項的請示》，併於2018年6月12日收到珠海市人民政府國有資産監督管理委員會回復，不同意格力集團報送的收購方案，基於上述原因，格力集團決定終止本次要約收購。

值得註意的是，6月12日，長園集團午後跳水跌停，報收14.42元，全天放量成交7.5億元。據交易所盤後數據顯示，賣一席位國泰君安廣州人民中路營業部大舉賣出2.17億元，佔當日成交總量的29%;賣二至賣五席位合計僅賣出1.01億元，其中包括一個機構席位。買方前五席位均為券商營業部，合計買入1.55億元。

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