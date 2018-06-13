【復牌】中興(000063-CN)被罰14億美元 管理層將大換血

6月12日晚間，中興通訊(000063-CN)(00763-HK)發布公告稱，公司和全資子公司中興康訊已與BIS(美國商務部工業與安全局)達成《替代的和解協議》。BIS已於2018年6月8日(美國時間)通過《關於中興通訊的替代命令》批準協議立即生效。

公司股票A、H股均於6月13日起復牌。

根據中興通訊公告，中興通訊將支付合計14億美元民事罰款(大緻相當於中興2017年淨利潤的2倍)，包括在BIS簽發2018年6月8日命令後60日内一次性支付10億美元，以及在90日内支付暫緩的額外的4億美元罰款(監察期内若中興通訊遵守協議約定的監察條件和2018年6月8日命令，監察期屆滿後4億美元罰款將被豁免支付)。

中興通訊將在BIS簽發命令後30日内更換公司和中興康訊的全部董事會成員，併解除公司和中興康訊的現任高級副總裁及以上所有的高層領導，自費聘任一名獨立特别合規協調員。

另公告還指，公司將在BIS終止2018年4月15日拒絕令後盡快恢復受2018年4月15日拒絕令影響的經營活動，全面評估2018年4月15日拒絕令和協議對2018年第一季度報告的影響，重新編製及披露2018年第一季度報告。

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