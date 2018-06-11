觀望川金會三大法人小買4億元 外資出脫電子三雄力道略減

台股今 (11) 日因為法人買盤觀望，終場下跌 7.19 點，以 11149.23 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 0.05 億元，外資自營商賣超 0.64 億元，投信賣超 4.3 億元，自營商自營買超 2.57 億元，自營商避險買超 6.51 億元，合計買超 4.83 億元。外資持續賣超鴻海及台積電，至於大立光則是率先獲外資買超。

期貨部分，三大法人則是持續同步偏空，外資減碼多單 587 口，淨部位多單續降到 50405 口；投信加碼空單 193 口，淨部位空單來到 25030 口；自營商加碼空單 1328 口，淨部位空單來到 6733 口，合計三大法人減碼多單 2108 口，淨部位多單為 18642 口。

外資今天持續砍出電子權值股，其中電子三雄中外資主要賣超台積電，鴻海雖然也續遭賣超，不過賣壓明顯縮小，至於大立光則是又見到外資轉為買超。

電子股部分，外資買盤則是集中在中低價位以及蘋概指標股，包括群創、嘉聯益、聯電、英業達、微星、奇力新、玉晶光等，也都見到外資買盤加持。

至於金融股外資也是持續偏買超，開發金、兆豐金、國泰金、華南金、台新金、中信金、玉山金、合庫金等也是外資買超標的。

ETF 部分，外資對台灣 50 連續 4 天買超；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資今天也是連續 2 天買超。

外資集中市場買超第 1 名群創，買超張數 10078 張，第 2 名嘉聯益 ，買超張數 7966 張，第 3 名美吉吉 - KY，買超張數 7778 張，第 4 名元大滬深 300 正 2，買超 7414 張，第 5 名聯電，買超 5407 張。

外資集中市場賣超第 1 名為中環，賣超張數 22084 張，第 2 名華邦電，賣超 8643 張，第 3 名旺宏，賣超 5044 張，第 4 名瑞儀，賣超 4583 張，第 5 名新光金，賣超 4083 張。

法人表示，今天三大法人買賣超動作明顯縮小，顯示對於明天的川金會確實相當保守觀望，整體來看，內外資在川金會沒有具體結果前，仍保守以對，短期預料資金還是會以強勢族群，做為避風港，至於電子權值股，因為法人持股比重較高，會比較受到市場風吹草動的影響。