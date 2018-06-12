宏達電員工奪下新版身分證設計獎 董事長王雪紅發信分享

宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅今 (12) 日發出內部信分享員工魯少綸奪下內政部「身分證明文件再設計」最大獎「設計獎」好消息，強調感到十分榮幸與驕傲；她指出，HTC 團隊擁有許多像這樣才華洋溢的優秀人才，勉勵員工一定要繼續堅持創新與突破，將最棒的產品帶給全球的消費者。

王雪紅在發給員工的內部信中一開始表示，要跟大家分享一個令人開心的好消息，很高興 HTC 團隊同仁 Vance Lu 魯少綸，拿下內政部「身分證明文件再設計」最大獎「設計獎」。

王雪紅指出，HTC 團隊擁有許多像 Vance 這樣才華洋溢的優秀人才，公司的設計跟文化也一直都是以創新跟突破為中心, 對於 Vance 在工作之餘能夠有這樣的成就感到十分榮幸與驕傲，也因此才能屢屢創造出在市場一直被譽為最棒的產品。

王雪紅強調，在此要勉勵大家，一定要繼續堅持創新與突破，將最棒的產品帶給全球的消費者。

宏達電指出，魯少綸擔任 HTC Sense 主視覺設計師已有 8 年，復興商工廣告設計科系、景文科技大學視覺傳達設計科系畢業；2010 年加入 HTC，參與 HTC Sense UI 介面設計與 HTC Themes 設計至今。