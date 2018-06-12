研揚廣積合作 廣積受益 換股比例與市價差距大 研揚股臨會恐遭質疑

研揚 (6579) 與廣積 (8050) 換股合作，為 IPC 產業再添整合案例。不過，此案中的換股比例為研揚 0.788 股換廣積 1 股，以雙方截至上週五 (8 日) 停牌前的股價分別為 93 元與 49.55 元來換算，廣積還隱含幾乎近 5 成的上檔空間，引發市場議論。週二 (12 日) 雙方股價也反應出此換股比例，廣積早盤就以 54.5 元的跳空漲停價鎖死，委買張數近 5 萬張，而研揚週二除息 4.75 元，開盤後一路走低，一度大跌逾 4%，陷入貼息。



根據此一換股案，研揚與廣積均將透過現金增資發行為之，完成後，研揚股本將擴增到 14.85 億元，廣積股本則增加到 17.64 億元，屆時研揚將持股廣積 30%，廣積持股研揚則有 28.08%，雙方均將進入對方的董事會，各取得兩席董事席次，此案換股基準日訂 9/29。



不過，此案在產業面意義中，不但目前仍無大型集團奧援的廣積，將因此躋身「泛華碩集團」，享受研揚在華碩集團中的資源共享的利益，成為最大贏家之外，在換股比例的議定上，更是大贏家。該公司近兩年在 IPC 產業競爭加劇，以及在匯率與零組件價格均不友善的環境之下，營運處於潛水局面，股價因而跌破 50 元大關，最低來到 43.45 元價位。



儘管進入 6 月以來，廣積股價一路回升，但就此案的換股比例來看，上週五收盤價高達 93 元的研揚，以 0.788 股換 1 股廣積，意味著廣積股價應有超過 70 元的實力，等於是研揚以高溢價與其換股，導致廣積週二股價強勢漲停，追價買盤踴躍。研揚對此強調，此換股比例是經過專業的第三方機構鑑定的結果，且市價 (股價) 並非唯一的鑑價參考指標。



日前研揚旗下的醫療設備廠醫揚 (6569) 才以 45-50 元的區間價格向系統電 (5309) 與李益仁 (融程電前董座) 手中買下融程電 (3416) 持股，在融程電因大股東要賣股，而在營運向上的趨勢中，股價反而破底到 45 元之際，被視為逢低入股的好交易。但研揚與廣積的這場換股交易中，研揚董事會卻未能為股東爭取到好交易，7/30 股臨會恐將面臨質疑。



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