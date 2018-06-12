【永豐期貨】台指選擇權盤後－權值疲軟中小型股活躍 台股量增震盪整理

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 13 點至 11141 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 3.79 點，電子期逆價差縮至 - 0.17 點，金融期逆價差縮至 - 0.05 點。現貨部分，三大法人賣超 30.81 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 77 口至 18719 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 193 口至 50212 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 862 口至 21947 口。

週一美國股市創波段高後壓回平盤，而亞股小幅開高帶動台指期早盤以小漲開出，8 點 45 分期貨賣壓出籠快速下壓，連帶現貨開盤也出現賣壓，雖盤中因川金會正式舉開一度拉高翻紅，但電子權值股走勢疲弱仍導致 10 點過後指數一度跌破 11100 點整數大關，電子權值股中又以國巨開低走低盤中跌停板最為沖擊市場信心，周一國巨法說會釋放利多但周二卻直接開低，利多不漲大跌衝擊被動元件族群多數轉弱，加上股王大立光周二早盤股東會卻盤中持續走弱，且半導體如台積電與聯發科等盤中也同步拉回，所幸櫃買指數日 K 連二紅並站上 5 日線，矽晶圓與生技族群同步反彈帶動櫃買指數逼近前高，加上尾盤亞股與美股電子盤漲幅擴大，資金敲進權值股推升指數跌幅收斂，終場加權指數下跌 4.44 點或 0.04%，收在 11144.79 點，成交量能 1800.88 億，較前一日增加 237.82 億。技術面來看，週二日 K 終結連二黑但留下十字小紅 K 線，KD 指標出現死亡交叉，且近期高檔量能有過熱跡象，上周逼近今年高點反倒近關情怯，加上新興市場股匯市仍承受賣壓，指數仍可能在今年高點與月線間來回震盪。

選擇權分析

月選買賣權 OI 最大量的支撐壓力區維持在 10800~11200 不變，而週選 OI 的支撐壓力區維持在 11000~11200 不變，而不論週選或月選買權 11200 的 OI 都有較大幅度的增加，顯示上方防守的壓力加重，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.32 降至 1.25，連四日下降，反應籌碼面偏多架構持續降溫。買權平均隱含波動率由 13.15% 升至 13.36%，賣權平均隱含波動率由 17.9% 升至 18.1%，賣權明顯高於買權，顯示逢高避險的擔憂情緒有持續升溫跡象。

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