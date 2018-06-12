【華冠投顧】林驛銘: 川金會，台股持續高檔震盪，中小型股噴出強!強!強!

今日全球市場都在看川金會，台股重量權值股壓盤，中小型股趁機活潑亂跳，指數終場下跌 4 點，以 11144 作收，成交量 1799 億元，價跌量增格局。

全球聚焦川金會，台股陷觀望，指數平盤下游走，盤面結構: 電子股漲 0.05%，金融股跌 0.46%，傳產股平盤，OTC 指數漲 0.33%，資金在中小型股，表現活潑相對抗跌! 漲停板家數達 43 檔。從技術面觀察，大盤指數上週來到 11261 高點，準備挑戰前高時，近關情怯開始修正，今天修正第三天守住 10 日線，目前日 KD 指標交叉下彎，後續須留意開口是否有放大跡象，後市走勢法人態度將影響多空。族群表現方面，三大主流族群漲跌互見，被動元件包括國巨 (2327)、大毅(2472)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)、信昌電(6173) 及日電貿 (3090) 等，但智寶 (2375)、奇力新(2456) 及凱美 (5317) 等維持強勢；MOSFET 族群包括富鼎 (8261)、尼克森(3317) 及大中 (6435) 等續創高；矽晶圓嘉晶 (3016) 受惠 EPI 報價續強，再拉出一根漲停股價創高；個股表現方面: 佳凌 (4976) 5 月營收衝 4 年多來新高，追價買盤湧入，攻上漲停。華晶科 (3059) 5 月營收月增近 2 成，獲法人聯手買超，激勵股價衝上漲停 39.75 元。星通 (3025)6 月起買盤進駐，推升股價一路攀高，今日直攻漲停板，站上逾 10 年新高。麗豐 - KY (4137) 前 5 月營收年增近 4 成，今年營收將逐季成長，法人看好全年 EPS 有望 13 元起跳，衝高漲停 301 元，改寫逾 2 年新高價。廣積 (8050)工業電腦大打團體戰，與研揚換股結盟，激勵跳空鎖漲停 54.5 元，掛買單近 5 萬張。

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