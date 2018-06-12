【日盛投顧】漲多震盪 多頭不變

◆盤勢分析

1. 川金會前國際股市普遍呈觀望整理，週二台股開低後在平盤附近震盪，惟電子股震盪劇烈，使得週二台股成交金額放大至 1799.27 億元，電子股成為市場焦點所在，區塊內各族群漲跌互見，金融、非金電則普遍整理，終場指數小跌 4.44 點，跌幅 0.04%，收在 11144.79。

2. 觀察台股技術面，台股經過 6 月初急漲後，由於短線正乖離過大，且日 KD 來到高檔超買區，使得近期指數進入拉回整理，由於上週二出現放量長黑棒，短線台股恐怕仍是震盪整理，惟各天期均線仍是多頭排列，且 6 月初突破的型態頸線 11000 附近具備強勁支撐，預料即便指數進入震盪，回檔空間應該不大，持續走揚的 20 日均線，以及型態頸線 11000 附近具備強撐，操作上或可採逢回留意。觀察台股籌碼面，週二外資 - 36.64 億元、投信 + 1.98 億元、自營商 + 3.85 億元，三大法人合計賣超 30.81 億元。

個別族群表現 聚焦光學、二極體與 PA

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.05%、金融 - 0.47%、非金電 - 0.01%、櫃檯市場 + 0.33%，電子股佔大盤成交比重盤中一度來到 80% 以上，持續是資金匯集所在，惟漲多族群開始出現大幅震盪，操作上應避免追高，宜選擇底部成型、近期轉強者，亦或是強勢股有經過適度回檔的族群，例如光通訊、LED、PCB 原料、二極體、PA，操作上或較值得留意；金融股近期創高後稍有回檔，惟回檔空間有限，回檔過程中量能亦獲得控制，指標性個股維持強勢下，持續是近期最穩健上攻的區塊；非金電近期較無延續的族群性，週二以電動車相關、醫美、醫材表現較佳，趨勢偏多近期稍有回檔的水泥、食品、一線塑化，操作上或可採低接留意。