【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、2349錸德、4956光鋐、2344華邦電、2338光罩

◆盤勢分析

川金會，但似乎對台股沒有太大的激勵作用，大盤整天幾乎都是在盤下鬼混，不過，今天漲停家數上市櫃加起來仍有 44 檔，從這部分來看，內資仍在，我們維持同樣的結論即可，近期以個股為主。

大盤不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

6153 嘉聯益今日再創新高，這幾天一直有蘋果新機的利空，蘋果這個部分，再怎樣也只是慢而已，LCP 的天線軟板，目前就只有二家供應商，新廠要加入，除了要認證通過，也要有原料，就是因為料不夠，所以台郡今年才沒份，這也是變像的進入障礙，而有了進入障礙，明年如果再加入平板以及筆電這部分，成長空間就會更大；2323 中環及 2349 錸德，今日也漲多震盪，大家有沒想過，如果六月份錸德單月就能轉盈，那警示完會如何? AD 光碟產業話語權目前在日商 Panasonic 手上，錸德已經通過 100G 及 300G 的認證，但中環，100G 還在認證中，有回，一樣優先留意錸德；其餘一些轉強的標地，2338 光罩今天震盪一下，短線客出場，2344 華邦電也說下半年記憶體會缺，這些操作上均可留意。

這個月是法人集團作帳，目前來看狀況都不錯，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖 分析師

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