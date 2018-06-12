【異動股】汽車及零部件板塊集體走強 亞夏汽車(002607-CN)漲停

午後，汽車及零部件板塊集體走強。截至發稿，亞夏汽車(002607-CN)漲停報13.74元，躍嶺股份(002725-CN)漲停報10.42元，鴻特科技(300176-CN)漲7.71%報84.23元，銀億股份(000981-CN)漲7.53%報9.43元，中國重汽(000951-CN)漲6.26%報14.08元，中通客車(000957-CN)、萬通智控(300643-CN)、欣銳科技(300745-CN)、力帆股份(601777-CN)等股紛紛大漲超5%。

6月11日下午，中汽協最新發布的統計數據顯示，新能源汽車部分，5月份産銷量分别為10.2萬輛和9.6萬輛，同比增長分别為85.6%和125.6%。

5月份新能源汽車銷售情況，新能源乘用車銷量為8.4萬輛，其中純電動乘用車6.5萬輛，插電式混合動力乘用車1.9萬輛;新能源商用車的銷量為1.9萬輛 ，其中純電動商用車1.7萬輛，插電式混合動力商用車0.2萬輛。

5月份新能源汽車産量情況，新能源乘用車産量為7.7萬輛，其中純電動乘用車5.9萬輛，插電式混合動力乘用車1.7萬輛;新能源商用車産量為1.9萬輛 ，其中純電動商用車1.7萬輛，插電式混合動力商用車0.2萬輛。

總體來看，1-5月，新能源汽車累計産銷均完成32.8萬輛水平，同比去年分别增長122.9%和141.6%。其中純電動汽車産銷均完成25萬輛，同比分别增長105.1%和124.7%;插混汽車産銷分别完成7.9萬輛和7.8萬輛，相比去年同期分别增長207.3%和218.4%。

中汽協會秘書長助理陳士華表示，根據目前市場情況預判，2018年産銷規模突破100萬輛可期。

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