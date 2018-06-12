華誼兄弟王中軍公開信：造謠者「居心險惡」 從未減持股票

華誼兄弟董事長王中軍 (300027-CN) 11 日晚間發布致全體股東信，強調近日多則新聞風波為不實謠言，自己未曾減持過公司股份，且累計增持股票金額合計約人民幣 6.4 億元，造謠者「居心險惡」。

華誼兄弟今 (12 日) 股價稍見止穩，早盤在平盤附近震盪，一度上漲超過 1%，上午 10:52 報人民幣 6.91 元，漲 0.88%。

近日圍繞在華誼兄弟的傳聞，包括「偷稅漏稅」到「朝陽稅務局進駐華誼兄弟審查合同」，到王中軍、王中磊兄弟「突然質押幾乎全部股權」，王中軍在致股東信中均提出反駁。

信中說，華誼兄弟一直遵守上市公司法律法規，與合作演員簽署的合同均合法合規，並依法及時繳納相關稅費。關於「稅務局進駐華誼兄弟審查合同」一說純屬捏造。

關於股權質押，王中軍強調，這既非拋售股票，更不等同於「套現」，不會影響公司的股權結構和正常經營。查詢公司歷年公告，可發現股權質押有周期性可循。

信中批評，「造謠者利用公眾所不了解的情況蓄意散播謠言製造恐慌、傷害上市公司股東權益，實在居心險惡。」

對於兩兄弟質押情況，華誼公司也在 11 日晚間公告，指兩人分別於 2011 年和 2012 年開始陸續質押部分股份，而非「忽然質押」；其中王中軍向中信建投質押其持股總數量的 33.61%，並非報導所稱的全部身家。