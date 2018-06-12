李小加：爭取今年底明年初獲批推出國債期貨產品

香港交易所（00388-HK)行政總裁李小加，於6月12日出席「人民幣定息及貨幣論壇2018」上表示，

人民幣國際化已進入第三發展階段，爭取今年底明年初獲批推出國債期貨等人民幣衍生產品，以配合市場需求。

他介紹人民幣國際化分三階段進行。首階段以貿易商用人民幣作清算結算為主，配以人民幣升值預期，開啟了人民幣國際化使用。隨著滬港通、深港通於過去5年相繼推出，人民幣國際化進入了第二個發展階段，投資者開始利用人民幣作為定價投資，這方面仍有很大空間發展。而2017年7月債券通開通後，人民幣國際化開始進入第三個階段，大型金融機構利用人民幣做資產管理，作為儲備貨幣，並放進資產負債表上。用家更加關心人民幣匯率風險管理，對相關衍生產品需求增加。港交所爭取於今年底、明年初能夠獲批推出國債期貨產品，為國債資產流動性市場提供對沖功能；並在利率產品、信用產品方面作探討。

再被問及債券通的南下通何時開通，他表示今年內暫時看不到，還要視乎中國資本賬的開放程度。而且內地的收益率較海外為高，南下債券通的市場需求亦不大。

債券通自2017年7月開通後，港交所發言人介紹，發展至2018年4、5月每日的平均交易金額達30億美元，較一季度增長18%；自開通至2018年5月底，獲批參與交易的機構數目達315家，較2017年底增加68%；而中國銀行間債券市場，外國人持有的中國債券亦顯著增長63%至1.375萬億元人民幣。

李小加期望，在有生之年，在工作生涯中，能看到人民幣成為全球第二大國際貨幣。人民幣國際化發展，李小加認為需要在流動性、產品和用家三方面共同推進。早前香港特區行政會議成員任志剛提出，人民幣流動性應視作為香港一項金融基礎設備，推動人民幣於香港離岸市場更廣泛應用，香港有關當局應主動提供人民幣的流動性。對此，李小加同意有關說法，認為有助帶動人民幣於香港的應用。發展人民幣產品，他介紹主要涉及匯率產品、利率產品和信貨產品；並正與中國人民銀行溝通，爭取容許更多人民幣流出海外，並進行自由兌換，推動人民幣國際化發展。

文: 周燕芬

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