【港股解碼】彈葯充足，高速增長的中國奧園鋒芒畢露

上週，港股市場主要從事物業發展及投資的房地產開發商中國奧園（03883-HK）剛剛公告以9.5億元（港元，下同）總代價收購一處位於葵涌的空置物業，今早又宣布擬增發額外美元優先票據，大有為收購擴張補充彈藥加大集資金額的意味。

奧園6月8日深夜透過公告披露稱，公司間接附屬Fine Wisdom Global Limited以9.5億元收購FinestGold Global Limited全部已發行股本，而Finest Gold Global Limited持有葵涌物業項目公司全部股權。

據悉，奧園此次收購的物業包括葵涌市地段第46號的地塊及建於該地段上的12層樓建築物，包括兩層停車場及非住宅用單位，建築物的總建築面積約為11.7萬平方英呎(約10891平方米)。除第九及第十層樓外，建築物於1973年建成，而第九層及第十層樓於2017年連同整棟建築物改建及加建時完成。於公告日，目標物業的所有單位均空置。

奧園表示，收購事項將為集團於香港擴展物業組合及發展其物業開發業務帶來機會，並預期開發目標物業將為集團的物業發展業務帶來協同效應，繼而擴大集團營運收入，亦符合公司及其股東的整體利益。

彈藥充足，中國奧園擴張有度

說起來這也是奧園今年以來公佈拿下的第一宗物業項目，這9.5億元代價自然不是小數目，不過此前奧園早就做好了準備工作。今年以來，奧園通過貸款融資及發債等，倒是已經積累了一定的資金彈藥：

如上表所示，今年3月奧園作為藉款人與一組金融機構訂立貸款協議，獲該金融機構授出約16億元的有抵押雙幣種定期銀行貸款融資，包括港元信貸融資及美元信貸融資，此次借入的款項擬用作再融資奧園現有財務負債及撥付集團的一般企業資金需要，包括集團一般營運資金。 4月底，奧園再獲三間銀行參貸並額外向公司授出約8.58億元貸款融資，將奧園據貸款協議獲得的貸款融資總額增加至24.58億元。

今年5月2日，奧園又宣布發行2億美元優先票據，併計劃將所得款項淨額用於再融資集團的現有境外債務，不過同時也表示可能調整計劃以回應市場狀況的變化並重新分配所得款項用途。而緊隨上周宣布將花費9.5億元收購物業項目後，奧園今早就公告擬增發額外美元優先票據，而所得款項除了用於再融資現有債務外，也將用作集團一般營運資金。可見，目前的集資和收購事項奧園有著自己的節奏和安排計劃。

業績持續高速增長：鋒芒畢露

2007年來港上市的中國奧園，以取自“奧林匹克花園”的“奧園”品牌在市場經營發展多年，如今在房地產領域取得的成績也頗為醒目，尤其最近幾年，中國奧園的成長速度越來越快。

從整體業績表現來看，奧園這幾年的增長勢頭很是迅猛，就拿集團歷年確認收入情況來看，2014年奧園營業額才僅有不到70億元（人民幣，下同），到了2017年已經達到191億直逼200億元了。如下表，最近幾年奧園在經營成果方面可謂一路高歌猛進，在營收大漲的同時，公司擁有人應占淨利潤也連續錄得增長，尤其2017年暴增了86.2%錄得超過16億元，增速驚人。

當然，從過往集團合約銷售金額增長幅度來看，奧園的規模擴張更為清楚明了。這幾年奧園合約銷售金額的增幅越來越大，繼2016年取得68.8%增速後，2017年全年奧園實現合約銷售金額455.9億元，按年增長78.1%，再創新高。 2012年到2017年，奧園合約銷售金額複合年增長率達到54.1%，這架勢不說一騎絕塵，那也是鋒芒畢露了。

進入2018年，奧園延續了2017年的迅猛增勢，今年首5個月的合同銷售相繼錄得強勁表現。如下表所示，今年為止已公佈的首5個月奧園的合約銷售成績均較上年同期錄得大幅增長，5個月合共銷售額達到283.2億元，同比大漲153%，相當於2017年全年合約銷售總額的62%，全年的成長空間依然顯著。

股價一路上揚，後市可期

在業績一路開花的同時，過去一年中國奧園在資本市場的表現也毫不遜色。回首自2007年10月登陸港股上市後，從2008年開始差不多10年時間里中國奧園的股價一度都處在2港元以下水平，直到進入2017年，公司股價開始慢慢走高一路上行：

（中國奧園近10年股價走勢圖，來源：港交所）

以中國奧園去年初的股價水平（2017年1月3日收市價1.687港元）計，到去年9月一度突破5港元，及至今年初又突破7港元，又在3月21日刷新自身歷史最高價至7.59港元，一年多的時間裡，中國奧園的股價最高翻了3.5倍，端的是勢如破竹了。

從目前公司的整體發展態勢來看，中國奧園資金充足，業務發展及規模擴張勢頭正勁，加之業績表現亮眼，想來後市表現也仍然值得期待。 6月11日收盤，中國奧園報收6.94港元，全日漲2.97%，雖然升幅不算大，但這種積極態勢倒是很湊趣了。

■ 作者｜彭小留

■ 編輯｜張駿芬、徐冰瑩

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