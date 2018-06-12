雅高控股(03313-HK)終止配售可換股債券

雅高控股(03313-HK)就5月4日等公布作出跟進，經審慎考慮及權衡公司成本及裨益以及其股東之整體利益後，公司與配售代理於6月11日訂立終止契據以終止配售協議。董事會認為，終止配售協議符合公司及其股東之整體利益，並且不會對集團現有業務或財務狀況產生重大不利影響。董事會正發掘任何可行的集資機會，包括但不限於根據其他安排發行可換股債券，倘落實，公司將於適當時根據上市規則刊發公告。

雅高控股於3月30日公布，擬向不少於6位人士配售可換股債券，可換股債券可換取9億新股，佔已擴大後股本28.18%。為應對發行新股，公司建議通過增設20億股每股面值0.01元的未發行股份，將其法定股本由3000萬元分為30億股每股面值0.01港元的股份增加至5000萬元分為50億股每股面值0.01元的股份，而該等股份於發行後將於各方面與現有股份享有同等地位。

5月4日，該公司表示收到聯交所提出之意見及詢問後，公司正在考慮修改進行配售的條款或整體結構的可能性，以處理聯交所的關注事項。

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