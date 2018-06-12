壹傳媒(00282-HK)年度虧損擴至4.76億不派末期息

壹傳媒(00282-HK)公布，截至2018年3月31日止全年虧損4.76億元(2017年度同期虧損3.93億元)，進一步擴大21%。每股虧損19.6仙，不派末期息。收益14.96億元，按年減少16.16%。

期內數碼業務錄得分部虧損4460萬元，印刷業務虧損4.35億元，主要受到香港及台灣經濟增長放緩，引致市場情緒低迷及廣告支出謹慎。另外，集團重組導致相關報刊員工裁減產生代通知金2190萬元。

《蘋果日報》收益按年大幅減少22.2%；廣告收益按年倒退40.5%；發行收益亦按年倒退9.7%。《蘋果日報》去年7月至12月期間每日平均銷量按年倒退15.14%。

《台灣蘋果日報》總收益亦按年下跌16.9%；廣告收益按年減少16.6%；發行收益按年減少17.9%。《台蘋》去年1月至12月期間每日平均銷量亦按年倒退18.68%。

同時，《香港壹週刊》及《台灣壹週刊》廣告收益分別按年下跌55.1%及51.9%。壹傳媒因香港及台灣的多宗訴訟而產生或然負債。該等訴訟為出版行業的一項職業性傷害。集團已累計撥備4050萬元(2017年度9840萬元)。該等撥備已根據公司法律顧問意見就未完結法律訴訟確認。

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