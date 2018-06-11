「無路可退」的馬斯克：Model 3產量將決定特斯拉生死

馬斯克已經「無路可退」了。在經歷了尷尬的財報電話會，自動駕駛事故、生產瓶頸等負面新聞後，投資者對特斯拉正在失去耐心。分析認為，如果特斯拉今年無法提高 Model 3 產量，那麼他們將徹底完蛋。

上周二的股東大會上，馬斯克承諾，其公司將在 6 月底實現每周 5000 輛 Model 3 的生產。財經部落格 Zerohedge 撰文指出，特斯拉能否提高 Model 3 目前低效的生產效率，是改善公司營收利潤及現金流的根本因素。

Model 3 產量主要取決於特斯拉是否能修復瓶頸並優化其整體營運。那麼，是什麼原因阻礙了特斯拉早前的生產？

眾所周知，特斯拉位於內華達州里諾的超級工廠是生產 Model 3 的主力，然而工廠存在技術缺陷，導致所有電池必須手動組裝，這拉低了 Model 3 整體產量。而且，高度自動化機械在生產中產生了無數小問題，雖然特斯拉表示任何單一問題不會導致 Model 3 生產放緩，但他們不得不逐一解決這些小故障。

由於過度機械自動化，這些昂貴的設備燃燒着公司的經費。高盛預測，這種趨勢下，特斯拉在 2020 年需要 100 億美元的額外資本來實現公司正常經營。

馬斯克今年四月也不得不承認，儘管 Model 3 車身生產線現在已經實現了 95% 的自動化，包括部件的轉移、裝載和焊接，但在車身裝配運輸方面，自動化機械遠不如工人來得方便。目前在公司已在此領域採用工人手工操作，放棄了此前採用的自動裝備。

在質量控制方面，人類也往往比機械來得更為可靠，可從 Model 3 生產方式來看，其並未放棄機械化流程。

此外，影響 Model 3 產量的另一個因素是其在生產中將部分產業外包。例如車座，因製作流程繁瑣乏味，特斯拉將車座生產交付給其他工廠生產，在 Model X 生產中，因工程師設計的車座難以製造，致使供應商無法按時交貨。不過，特斯拉近年來正在建立屬於自己的座椅製造廠，近來他們表示，新建工廠產能足以供給 2018 年汽車座椅，並且有足夠空間進行進一步擴張。

從目前狀況看，如果今年特斯拉無法改變 Model 3 產能，其資產收支將把特斯拉推向萬劫不復的深淵，用體育界常說的「要麼贏，要麼回家」來形容馬斯克的處境，真是在合適不過。

對於特斯拉未來走勢，華爾街見聞此前提及，堅定看漲特斯拉的摩根士丹利分析師 Adam Jonas，近來表示 Model 3 在 2019 上半年才會實現 5000 輛 / 周，不認為其在 2020 年前實現正的 GAAP 營業利潤，且難以在未來三年內實現正向現金流。

截止上周五，特斯拉收漲 0.5%，報價 317.66 美元。