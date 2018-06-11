興富發通配發3.5元現金股利 力拼躋身亞洲大型開發商

興富發 (2542) 今日舉行股東會，通過配息每股 3.5 元(含盈餘分配現金每股 1.492 元及資本公積配發現金每股 2.008 元)，該公司在總裁鄭欽天指示下，將力拼成為亞洲大型開發商，股本長期希望成長到千億元以上，興富發目前資本額是 116.67 億元。興富發預計要在未來十年內，在全國各地甚至海外當地企業及保險公司合作，計劃蓋 30 棟商辦大樓出租收益，轉型資置產公司。為達成此一目標，興富發有持續擴充股本的計畫。



興富發今年前五月營收 161.83 億元，下半年預計有雙湖匯、桃園站前 A+、新竹公園一號院、台中樹禾院、高雄民生香樹 (已賣九成)、興富發大悅等建案可望入帳。其中，新竹公園一號院預定在 10 月完工，該案屬先建後售案，營收有機會在今年內認列，下半年可認列金額約 156-173 億元之間。



興富發指出，內湖雙湖匯目前銷售率是 44%，要等交屋會重新開賣，不管是調漲或調價，會重新開賣，AIT 預計 9 月進駐，預計之後再重新開賣，會比較好銷售。



興富發計劃在北、中、南各地積極推案，若順利核照，將包括板橋江翠段興富發大美及大悦、板橋永翠段、板橋新都段、新莊龍鳳段、桃園青埔站前 A + 案等。台中市則有南屯區「 樹禾院」、南屯區惠禮段，台南市安平區金華段「博悦」及安平區漁光三、仁德區「上東城」，高雄市的三民區「美樹大悦」、 三民區大港段、三民區中都三、左營區「悦誠」、左營區福山案、苓雅區六合案、前金區博孝碧江案等大案。



興富發 106 年度認列合併的營收金額 186.7 億元，認列收入的興建個案有台北晶麒、新芳春、台北 CBD 時代廣場、圓山 1 號院、松江一號院、台北一號院、豐悦城、竹北巨人案等。台中認列部分收入的興建個案有台中國家一號院、百達馥麗、赫里翁傳奇、赫里翁城堡。



高雄則認列部份營收個案有華人匯、藝術城堡、國王城堡、國王 1 號院等個案，再加上集團子公司─齊裕營造工程收入、博元建設的台北中山凱宴、台中 CBD 時代廣場及來自集團公司─潤隆建設環保事業處獲利收入，加上部分認列收入的興建個案: 靜心文匯、信義城、竹北國賓大悦、真愛等收入貢獻，106 年 EPS 1.69 元。



興富發已列 MSCI 成分股，2014 年至 2017 年重點推案區域市占率自 3.35%-16.34% 不等，該公司持續在台購地建設，近五年購地金額達 558 億元，為同業購地王。

