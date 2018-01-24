〈興富發法說〉鄭欽天將在北高獵地建商辦 並跨界經營百貨飯店

興富發 (2542-TW) 集團在繼台中市推出包括「鼎盛」、「CBD」的 2 萬坪的商辦完銷之後，該集團總裁鄭欽天積極看好大台北地區及高雄商辦的市場，將持續在台北市及高雄市投資興建，而興富發也將跨入百貨及飯店的經營。

目前興富發在大台北地區及高雄市傾向於投資興建新穎、大型的商辦，滿足市場的高度需求，興富發董事長鄭志隆指出，目前的商辦市場需求量大，但企業主所面臨的商辦空間卻是舊有待汰換的商辦大樓，包括停車位數量、電梯、門廳及辦公空間的高度都已不敷需求， 甚至這樣的辦公大樓也租不出好價錢。

鄭志隆說，興富發將尋求在大台北地區覓地開發商辦大樓，以提供企業大型的商辦空間，而開發商辦的計畫，也同樣將運用在高雄市。

此外，興富發在興建住宅之外，也積極投入包括百貨商場及飯店等業務的經營，興富發在高雄市開設的百貨商場並將在今年第 4 季展開試營運，興富發副總經理廖昭雄指出，百貨的營運全部是興富發自己完成招商，而包括百貨商場營運及飯店式的住宅管理經驗，未來都將運用興富發興建的住宅社區之中。

廖昭雄說，興富發目前投資在金山的五星級飯店已和凱悅集團簽約合作，台南的飯店也和萬豪集團簽約合作，高雄的飯店則在進行當中，這些飯店預計在 2022 年及 2023 年進入試營運。