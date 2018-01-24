〈興富發法說〉擬以資本公積搭配發放股利 今年將邁入帳高峰

興富發建設 (2542-TW) 去年因建案入帳遞延，營收 186.7 億元較前年衰退 46.78%，不過展望今年，副總經理廖昭雄表示，今年興富發將邁入建案入帳的高峰；而去年股利發放金額方面，董事長鄭志隆表示，將提案另由資本公積提撥分配股息，股利發放應不至於太差。

興富發去年完工建案只有淡水「紅樹林莊園」、台中「赫里翁傳奇」，總銷金額約 70 億元，加上銷售餘屋銷售約 75 億元，由於部分建案完工遞延到今年，因此可預期，今年興富發將是建案入帳巔峰。

興富發 2018 年包括內湖「雙湖匯」、南港「雙美館」、淡水「海洋都心」等案即將完工，合計完工案量約 476 億餘元。新推案部分則預計推出江翠北側重劃區、桃園、台中、台南及高雄案，推案總銷金額達 507 億元。

受到建案遞延入帳影響，興富發去年營收 186.7 億元，年減 46.78%，法人估去年純益也將同步下滑，市場也關注公司去年股利發放金額，董事長鄭志隆表示，將向董事會提案另由從資本公積提撥分配股息，去年股利配發應不致太差。

興富發今天的法說會並沒有公布去年的實際獲利數，興富發去年前 3 季營收 138.55 億元，毛利率 27%，稅後純益 18.45 億元，每股純益為 1.62 元。