能緹今年雙線轉型 夏普旗艦機訂單+營建事業挹注 下半年拚轉盈

能緹 (3512-TW) 今 (11) 日舉行股東會，針對今 (2018) 年營運策略，能緹指出，電子事業金屬機構件部分，將建置生產自動化設備，提升生產效能和良率；營建業部分則積極開發可建用地，目前興建中場案預計今年可完工交屋。整體來看，法人表示，第 2 季能緹受惠夏普旗艦機訂單挹注，加上第 3 季營建事業完工入帳，下半年拚虧轉盈。

散熱機構件廠能緹在皇龍建設入主後，以電子和營建事業兩大事業體雙營運為主軸，去 (2017) 年能緹營收 100% 來自電子事業，今年陸續有建案完工交屋、營收入帳，估計電子事業和營建事業等雙線將同步成長，其中營建營收占比有機會超過 2 成。

營業事業部分，能緹目前進行中的建案有台南市仁德區白崙段土地，今年 7 月可完工交屋，估計有 4.5 億元的銷售額，此住宅大樓目前已銷售 9 成，將在 8、9 月點交入帳，預估可認列獲利 6000 萬元，挹注第 3 季營收表現。

電子產品部分，能緹原有金屬機構件除持續出貨給散熱模組雙鴻等廠商，也打入富士康集團新收購日本夏普 (SHARP) 供應鏈，取得夏普高階智慧型手機中框金屬機構件獨家供應訂單，去年 6 月接到任天堂 SWITCH 遊戲機機構件訂單，且也順利切入 SONOS 智慧音箱供應鏈。

而由於能緹第 1 季能緹為新舊機種銜接，獲利仍處於虧損，第 2 季受惠夏普旗艦機開始在日銷售，以及 SONOS 智慧音箱新品上市，能緹已開始小量出貨，整體來看，第 2 季電子事業有訂單挹注，加上第 3 季則有營建事業完工入帳，法人表示，下半年能緹很有機會由虧轉盈。