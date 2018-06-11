維權組織抨擊亞馬遜及富士康中國大陸工廠勞工工作條件不佳

美國一家民間維權組織批評亞馬遜 (Amazon.com) (AMZN-US) 和代工製造商富士康 (Foxconn) 的中國工廠工作條件過度惡劣，亞馬遜回應指已要求富士康改進，而富士康則強調依據法規行事，定期檢討。

總部位於紐約的「中國勞工觀察組織」發表了長達 94 頁的報告指出，富士康為亞馬遜代工生產 Echo Dot 智慧音箱和 Kindle 電子閱讀器的湖南省衡陽廠，有多處違反中國法律規定情形，包括工時過長、工資低、訓練不足、且過度依賴「派遣工」或臨時工。

富士康、也就是台灣鴻海精密 (2317-TW)，是全球最大電子代工製造商，在全中國擁有超過 100 萬的員工。

2010 年富士康為蘋果 (Apple Inc.) (AAPL-US) 代工生產 iPhone，因發生多起自殺事件而受到嚴厲抨擊。蘋果和富士康都承諾改善工作條件。

中國勞工觀察組織表示，在經過為期 9 個月的調查後發現，湖南廠約 40% 的勞工是派遣工，遠遠超過中國法律規定的 10%。中國勞工觀察組織員 Elaine Lu 表示，派遣工的薪資和全職員工上班和加班時間所得相同，而非按法令規定的一倍半計算。

此外，報告還指稱，派遣工時薪 14.5 元人民幣，約 2.26 美元。在旺季時，每月還要加班 100 多個小時，遠遠超過法律允許的 36 小時，有些勞工甚至連續工作 14 天。

亞馬遜表示，它在 3 月間督導了該工廠，發現加班和使用派遣工是「值得注意的問題」。

亞馬遜發表聲明表示：「我們立即要求富士康提出糾正計畫。」它表示正在監控富士康的回應並「遵守我們的供應商條款。我們承諾確保這些問題得到解決。」

富士康則透過電郵聲明表示，該公司在有廠區都「努力遵守一切相關的法律和規範」並接受定期督導，「如果發現違規，我們會立即糾正。」