義大利新總理發表強硬民粹講話 義大利股債雙雙暴跌

經歷了兩個多月的政局風波，義大利終於在上周五成功組閣，形成了西歐首個「反建制」民粹主義政府。

新任總理 Conte 今日在參議院發表上任後的首次公開講話，表態強硬稱該國將推進激進的政策，並將優先立法一系列成本高昂的措施。Conte 的講話提振了投資者對於即將進行的義大利與歐盟對於經濟政策談判的信心，繼續帶動該國公債大幅上漲。

Conte 在講話中表示，政府的首要關注點將是社會權利。具體來說，他的政府將推行為窮困人口提供「公民收入」、減稅、限制移民等各項民粹主義的措施，也將提高全民覆蓋的醫療支出。

Conte 也呼籲，希望構建更加強大和公平的歐洲。

Conte 表示，他對新政府將帶來的根本性變化感到自豪。雖然聯合政黨被指責是民粹主義者和反歐盟，但是該政黨正在尋求的是義大利的最佳利益。

Conte 講話過後，義大利 10 年期公債價格大幅下挫，殖利率不斷走高，截至目前，漲幅已擴大至 17 個基點，至 2.725%。義大利 2 年期公債殖利率也上漲 25 個基點至 1%。上周初，受義大利政局動盪影響，義大利債市一度成驚弓之鳥，10 年期和 2 年期公債殖利率一度大幅攀升至遠高於 3% 和 2% 上方。

義大利 FTSE MIB 指數觸及日低，日內跌幅達 0.6%。義大利銀行股指數跌超 2%。

周二晚間，義大利參議院將進行信任投票，眾議院的投票預計將於周三進行。市場預計 Conte 能通過這兩輪投票。