深交所就烯碳退(000511)市工作答問表示，上市公司退市製度是資本市場重要基礎性製度，對於淨化市場環境、優化資源配置、促進優勝劣汰、完善市場機製意義重大。下一步，深交所將貫徹依法全面從嚴監管理念，嚴格落實退市主體責任。一方面，嚴把退市執行關，對觸及退市條件的公司“出現一家，退市一家”;另一方面，進一步完善重大違法強製退市實施製度，優化財務類和市場類退市指標體系，對持續經營能力存疑或存在重大不確定事項的高風險公司加大風險警示力度，不斷夯實製度基礎，防範系統性金融風險，促進深市多層次資本市場健康穩定發展。

深交所將貫徹依法全面從嚴監管理念，嚴格落實退市主體責任。一方面，嚴把退市執行關，對觸及退市條件的公司“出現一家，退市一家”;深交所表示多舉措加大對高債務風險公司監管力度，採取“監管約談+年報問詢+監管協作”的監管組合措施，督促上市公司盡快採取切實有效的措施化解債務違約風險併充分揭示。

來源: 深交所(深圳)

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