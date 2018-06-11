【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 權值電子領跌，台股自高點拉回

在連日的上漲之後，台股今日在電子權值股包含台積電 (2330)、鴻海 (2317) 及大立光 (3008) 領跌下，指數出現了開低震盪走低。終場下跌 95.33 點 (-0.85%)，成交量縮至 1613 億。其中，近期較為強勢的鴻海因子公司工業富聯在陸股掛牌，一度因為比較效應拉抬鴻海股價，也在掛牌首日利多出盡，出現了大量賣單摜壓，終場下跌 3.18% 為台股增添了壓力。

技術面觀察，指數在連日走高後，出現了反轉的中長黑，暗示了多方的走弱，短期內多方想重整攻勢不易，需時間消化高檔賣壓。但在拉回過程中，量能並未失控，多方仍保有重整旗鼓的機會。近期重點在於能否於高檔迅速止穩，築起多頭防線。

籌碼面部分，外資今日期貨部分減少 1,526 口，未平倉量減至 50,991 口，而現貨轉為賣超 37.43 億，期、現貨同步減碼多單，但幅度尚在控制之內。

綜合上述，台股在連續創高後，出現了高檔中長黑，短線上多方受阻。籌碼面部分也出現了多方力道的減弱，短期內要再創高難度上升，仍須提防修正走勢。但在拉回過程中，尚未有明顯破壞多頭格局的狀況出現，指數暫以多方修正視之，若能以量縮守穩 6 月 4 日長紅攻擊發起線，則台股本波多頭走勢應仍未宣告結束。

◆ 選擇權分析

選擇權部分 PC ratio 減至 1.35，選擇權未平倉量也略有下移，整體籌碼呈現多方力道減弱跡象。