【統一證券】盤前分析－創高後良性拉回、逢低布局漲價題材

◆盤勢分析

台股於波段創高並挑戰今年一月高點後，短線賣壓使指數拉回實屬常態，盤堅走升趨勢不易撼動，仍應逢低積極布局漲價概念及業績題材股。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。美國商務部長羅斯宣布，與中國中興通訊公司達成新和解協議，中興將支付 10 億美元罰款及另準備 4 億美元交由第三方保管，商務部並將其從禁令名單中撤除；先前造成全球通訊相關供應鏈為之震撼的中興通訊制裁案，至此告一段落，同時中方也宣布準備批准高通併購恩智浦之交易，可見美中貿易紛爭的不利因素去除，可望帶動市場避險情緒降溫，有利於推升美股延續多頭攻堅格局。

第二、中國官方發布 5 月份進出口數據，成長幅度均超乎先前預期，對美國、歐盟、東協、日本等主要市場進出口均擴大，進口較去年同期成長 26%，出口成長 12.6%；且官方報告指出，機電產品出口量相較傳統勞力密集型產品有顯著上升，顯現中國產業轉型進度平順，有利於陸股近期持續築底支撐。

第三、技術面觀察。上周五台股呈現漲多拉回走勢，但指數僅回測 5 日短均線，其餘各期均線持續翻揚趨勢，且量能未有失控現象，台股維持盤堅走揚格局未變。

第四、上周五盤面觀察。二線光學類股在車用鏡頭需求爆發及特斯拉營運回溫題材加持下，帶動亞光、佳凌、今國光連袂漲停鎖死，揚明光、光燿科、聯一光皆漲逾 3%；MOSFET 缺貨題材持續發酵，大中、富鼎、杰力、尼克森、嘉晶、茂矽均較大盤表現顯著強勢。