【大昌投顧】盤前分析－金融指數上週創下新高表現

◆盤勢分析

1. 台股上週一舉突破盤整區間，在美股漲勢激勵下，試圖挑戰前高表現，追價意願也似乎增溫，不過前高附近仍有沉重賣壓，週線最終以上漲 207.34 點作收。短線上月、季線趨勢向上，以及多方缺口不回補，仍還可望偏多思考，且量價關係並未失控，未來不再背離，也有機會向上攻堅，籌碼面外資上週整體偏向買方，挹注台股動能表現，持續觀察。

2. 櫃買指數上週率先加權指數創高後，呈現高檔修正，調節賣壓浮現，不過觀察量價關係，在未明顯失控的情況下，仍有機會持續上攻，因此中小型個股波動雖大，但依舊較為熱絡。

3. 金融指數上週創下新高表現，目前月線支撐不破，仍有機會往上攻。電子指數上週也創反彈波段高點，美國科技股尚未轉弱情形下，電子股仍是盤面上的主流，而上週強勢族群有光碟片、被動元件、光學元件、LED、IC 設計等。傳產類股則由汽車零組件、塑化等表現較佳。

4. 根據市調公司 Newzoo 發布的全球電競市場報告指出，今年全球電競產值將達 9.1 億美元（約新台幣 300 億元），年增 38%，隨著電競產業逐漸成熟，預估 2020 年產值將達到 14 億美元。

5. 往年第 3 季是 PCB 產業傳統旺季，廠商也指出，為支應旺季需求，都會在第二季末至第三季初將設備到位，使得不僅僅是 PCB 需求上升，相關設備廠也是受惠族群之一。