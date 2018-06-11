◆盤勢分析

1. 川普總統與其他世界領袖舉行高峰會，川普總統發布推文，指責法國與加拿大徵收高額關稅，製造非金融障礙，美國與主要貿易夥伴的緊張升高。上週五美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.85 至 0.31％，美股四大指數近期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

甲、量能：成交量維持在月均量之上將有助多頭氣勢的延續。

乙、均線：支撐為 10 日線附近，壓力為 11,300 點附近。

丙、技術指標：KD 開口向上，但 9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上並續創波段高，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、電競、網通、工業 4.0、原物料、台幣貶值受惠股、金融、世足賽概念股等。

4. 鼓勵金融整併，行政院研提的金融發展政策方案，將提供誘因，擬檢討放寬金控首次投資持股就須達 25% 規定，透過整併以提升競爭力。一旦放寬，將掀起新一波金融整併風潮，大型金控併購動向將受矚目。現行規定，金控申請投資金控、銀行、保險或證券業等金融機構，第一次就必須買到持股 25% 以上，一旦 25% 的規定往下降，金控將可先試水溫，大幅提高投資併購意願。金融業整併可望提高金融業的規模與競爭力。

5. 隨著電子產品下半年旺季即將到來，在系統廠擴大採購情況下，金氧半場效電晶體（MOSFET）及絕緣閘雙極電晶體（IGBT）需求大爆發，帶動 EPI 磊晶矽晶圓強勁需求，也導致 EPI 矽晶圓第三季大缺貨，價格將較第二季大漲逾 10％，8 吋 EPI 矽晶圓將站上 100 美元大關。法人看好合晶（6182）及嘉晶（3016）將是最大受惠者，今年獲利表現將逐季飆升。長線可觀察大陸半導體廠帶來的龐大商機。

6. 全球 MLCC（積層陶瓷電容）龍頭日本村田（Murata）8 日發布新聞稿，為因應 MLCC 需求增加，決議斥資 290 億日圓興建一座 MLCC 新廠。根據村田的規劃，該座新廠將於今年 9 月動工、2019 年 12 月完工，主要是因應車電的需求增長。村田此舉恐影響到 2019 年 MLCC 供需缺口的變化。

7.2330 台積電公告 5 月合併營收達 809.69 億元，較 4 月的 818.70 億元小幅下滑 1.1％，與去年 5 月的 727.96 億元相較則成長 11.2％。累計今年前 5 個月合併營收達 4,109.17 億元，與去年同期的 3,635.82 億元相較，年成長率仍達 13.0％。整體來看，台積電 4 月及 5 月營收表現均優於市場預期。台積電第二季預期合併營收介於 78～79 億美元之間，較上季衰退 6.6～7.8％之間，在對新台幣兌美元匯率為 29.2 元的假設下，以新台幣計算合併營收將介於 2,277.6～2,306.8 億元之間，較上季下滑 7.0～8.2％。下半年蘋果拉貨動能將決定台積電營運能否增溫。

8. 聯發科（2454）公告 5 月合併營收達 204.06 億元、月增 7.32％，創今年以來單月新高，重新站回單月 200 億元的旺季水準。法人看好，聯發科 6 月有新生力軍 Helio P22 出貨加持，本季營收將可望順利達陣，同時有機會繳出季增 15～17％水準。非手機晶片也將成為聯發科下一階段成長的主力。