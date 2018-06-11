〈臺韓ETF上市〉ETF愈來愈多元 資產規模達4200億元 占比17%

金管會主委顧立雄今 (11) 日表示，國內掛牌 ETF 種類日趨多元，成交量也續持成長，截至 4 月底，已有 118 檔 ETF 掛牌，整體證券 ETF 資產規模約 4200 億元，占全體投信基金規模約 17%。展望未來，將持續檢討鬆綁相關法令，以利國內投信基金與國際接軌，並發展更多樣化的基金商品。

顧立雄今天出席「國泰臺韓資訊科技指數 ETF」上市典禮，他於致詞時表示，本次臺、韓二證券交易所合作發展交易型指數，該指數聚焦二交易所掛牌的龍頭科技產業，藉由指數的編製及應用，可促進臺韓雙方資本市場的交流，及提供投資人同時布局雙方科技產業的管道。

顧立雄表示，截至今 (2018) 年 4 月底，已有 10 家投信、共發行 118 檔 ETF 掛牌，整體證券 ETF 資產規模約 4200 億元，占全體投信基金規模約 17%。另累計至 4 月份，上市 ETF 交易金額計約 6500 億元，占集中市場總成交額約 7%。

顧立雄進一步表示，為健全 ETF 市場，金管會鼓勵投信公司募集發行多元化 ETF 商品，將追蹤國外股價指數等國外投資產品，移由國內投信公司辦理，以增加國內投信公司的投資研究能力、培育本土在地人才、拓展資產管理規模、及提升我國資產管理業務經營與發展。

顧立雄強調，展望未來，金管會將持續檢討鬆綁相關法令，以利國內投信基金與國際接軌，並發展更多樣化的基金商品，期許為投資人帶來更好的操作績效及保障。也期許投信業者提升資產管理事業的經營績效，培育專業的基金經理人才與研究分析團隊，提供投資人最佳的資產管理服務。