京首批三個限價房項目將入市 或拉低區域二手房價格

昨日，北京市住建委公示信息顯示，新增6個預售項目掛牌，其中首次出現三個限價房項目。這三個項目分別是位於房山良鄉的金樾和著、旭輝城，以及位於大興瀛海的瀛海府，預計將向市場供應23.14萬平方米限價房。

「隨著3個限價房項目取得預售許可，將打開今年北京限價房的供應閘門。」思源地產市場發展部副總經理郭毅告訴《證券日報》記者。

據悉，位於房山兩個項目的取證面積分別為9.4萬方米和10.3萬方米，按套數計算約為2000套。而據思源地產數據顯示，今年前5個月，房山區新房住宅共成交392套，二手房成交3501套，累計成交3893套。

在郭毅看來，未來房山區2000套新房的入市，將會對區域樓市產生巨大沖擊，有可能會吸聚整個京西五環外區域的新房及二手房置業需求，造成房源去化速度減慢，並因此作用到區域房價水平，特別是對京西的二手房市場將會起到拉低二手房價格的實際收效，給剛剛出現覆蘇契機的二手房市場造成重壓。

「面對未來激烈的市場競爭，隨著限價房項目爭相搶先入市，率先收攏購房需求將成為房企共同的選擇，如果土地市場依舊保持與去年相同的供地速度和競地規則，那麼，土地市場和商品房市場供應量將同步增加，在此背景下，一方面微觀樓市很可能因供量集中、供不應求而造成滯銷，另一方面商品房的滯銷也將向土地市場傳輸，造成土地流拍、流標現象的進一步增加。」郭毅認為，隨著限價房入市開閘，房企在真正面臨去化壓力的同時，在土地競拍中也將更加謹慎。

作者：杜雨萌來源：證券日報

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