新創建(00659-HK)擬悉售協盛集團予新世界(00017-HK)

新創建(00659-HK)公布，直接全資附屬公司Sherman Drive Limited擬以1.68億元向新世界發展(00017-HK)全資附屬公司悉售協盛集團。新創建預計，出售事項所產生的未經審核收益約6110萬元，出售所得款項淨額約1.66億元，擬用作一般營運資金。

協盛集團主要在香港從事提供樓宇建築服務，新世界發展及其聯繫人一直為協盛集團的單一主要客戶。

協盛集團主要擔任有關項目的總承包商或項目經理，而新世界發展及其聯繫人一直為協盛集團的單一主要客戶。委聘承諾於2018年1月29日屆滿後，新世界發展集團毋須再就有關項目委聘集團提供有關服務。倘若新世界發展集團就有關項目委聘其他承包商提供有關服務，則協盛集團的業務很可能會受到重大不利影響。

在此背景下及鑒於協盛集團未來業務營運的不確定性，公司與新世界發展進行商討，並考慮到將集團於協盛集團的權益出售予新世界發展集團的可能性。

公司認為，出售事項讓集團有機會將其於協盛集團的權益變現。透過出售事項釋放協盛集團的價值，集團擬將從出售事項所得款項淨額(預計約為1.66億港元)用作其一般營運資金，以提高公司的股東價值。買方根據買賣協議作出的不競爭承諾，亦為集團的香港建築業務在第三方物業發展項目方面提供保障(按及受限於當中條款)，免受新世界發展集團的潛在競爭。

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