〈第一次投保就上手〉外幣保單夯 新手先確認需求並留意兩大風險

外幣保單夯，根據金管會統計前 4 月外幣保單新契約保費年增 6 成，壽險業者表示，市售保險商品有多種幣別可選擇，包括人民幣、美元、澳幣等，須留意的是，外幣保單具流動性和匯兌風險，建議民眾在投保外幣保單前，應先確認財務需求，再挑選合適的商品。

根據金管會統計外幣保單最新銷售情況，今 (2018) 年前 4 月外幣保單新契約保費收入衝高到 2424 億元，比去年同期成長 6 成，包括美元保單、人民幣保單都持續熱賣。

目前市面上保險商品雖有多種幣別可以選擇，但第一金人壽表示，以長線來看，美元保單具有匯兌收益、抗通膨和預定利率較高等優勢，至今仍是民眾首選。

而若依理財功能劃分，美元保單主要分為投資型與還本型兩大類。第一金人壽總經理林元輝指出，以投資型保單來說，本身尚有壽險、醫療險缺口的人，適合投保美元變額萬能壽險，保戶每月所繳的保費，一部分會分配到投資帳戶中，除了基本的保障，也具備理財功能。

如果想要累積退休金，民眾可依照自己的經濟能力，以定期定額或躉繳方式投保美元變額年金險，設定年金給付年齡後，投入資金並長期滾存，一旦達特定年齡，每年即可領取一筆年金，活到幾歲，就領到幾歲。

林元輝說，相較於投資型，還本型保單的預定利率為固定，不受市場利率波動影響，風險程度較低，適合保守型的理財人；一般來說，此類保單的還本金領回方式分為三種，包括繳費期滿一次領回、繳費期滿定期領回、繳費期滿且達特定年限領回。



不過，提醒民眾投保美元保單要特別留意流動性風險和匯兌風險，在外幣保單滿期之前，若要從價值金中提領部分資金，將影響原始的投資本金的利息收益；此外，購買美元保單時的匯率，與繳費期滿領取保險給付的匯率不一，可能造成匯兌損失。

因此決定投保美元保單前，民眾應先確認財務需求、挑選合適商品並留意相關風險，如此才能做出正確的判斷，為投資理財加分。