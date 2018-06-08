【華冠投顧】大盤漲多修正免擔心

Mosfet 逆勢強攻 華冠投顧 范振鴻 分析師

焦點個股：8261 富鼎、2349 錸德、2327 國巨、2492 華新科

振鴻觀察股：3707 漢磊、2332 友訊、2362 藍天、6153 嘉聯益

加權指數今天收 11156 跌 95 點，量能 1615 億，

今天受昨晚美股修正影響，現貨跌 95 點，

若不是金融股拉尾，很可能是要收跌百點的，

不過也不用太擔心，目前分 K 的位階根 05/15 那天的修正式一樣的，

等修正完還是很有機會再度挑戰 11270，

畢竟本週四個交易日已經上漲 300 點左右

漲多遇到點獲利賣壓也是可以接受。

也如昨天所說，這邊要出現 V 轉機率很低，

接下來準備進入 Q3Q4 電子旺季，振鴻仍然看好今年行情。

承首段，目前小時線可以觀察到，從 05/30 起漲以來，

KD 指標從低檔值接拉上鈍化區，這裡高低點約 450 點左右，

目前的修正約 100 點，但是 KD 指標幾乎把這幾天的漲幅修正光，

這是一個空頭力道無法有效攻擊的線相，若下週多頭再度強攻，

小時線的 KD 會轉強，指數自然就容易再創新高。

雖然看法是這樣，但我們還是要有做法，

基本上 06/04(一) 低點 11002 不破前，都不用擔心多頭轉弱。

回到類股部分，

昨天盤後分析提到 mosfet 概念股尾盤同步拉抬，

今天幾乎可以說是全面上漲，其中 8261 富鼎收漲停，

6435 大中盤中一度漲停漲收 9.52%，

5299 杰力漲 7%、3317 尼克森漲 6%，

原本線型就較弱的 6525 捷敏則是小跌 2%，

而 3707 漢磊 個人是認為下週若 mosfet 續強

他是有機會跟上漲勢的標的。

光學股部分則仍然表現強勢

3504 揚明光大漲 8%，4976 佳凌、3019 亞光則是強勢漲停

但這邊要說的是，光學股目前以振鴻的角度來看

大多都不適合介入，最主要的原因就是風險空間不好抓

追高容易遇到修正就難搞了，

會建議等到像 MOSFET 族群出現一週左右的修正

再來挑選適合介入的標的會比較好。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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