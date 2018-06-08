【華冠投顧】關前震盪洗盤 換手後再攻擊

藍慶賜 分析師

受那斯達克下跌影響，台股開低走低，盤中跌破 5 日均線，尾盤又站回 5 日均線，從日 K 線觀察，指數來到前高 11270 附近後止漲，是多方突破關卡前的震盪洗盤，只要多方控盤得宜，在回檔洗籌之後，會再發動攻擊以突破前高。

跟大家提醒好多天的被動元件鋁質電容族群，是這波被動元件漲勢最牛的族群，還會有補漲機會，果然今天 (2375) 智寶開盤即跳空漲停並創波段新高，同時也帶動 (2472) 立隆電與 (5328) 華容兩檔同族群的股票，在午盤過後紛紛拉升到亮燈漲停。

特斯拉 MODEL 3 週產量已提升到 3500 輛，目標是 6 月底前達到週生產 5000 輛。而特斯拉概念股從本月初開始就出現輪漲輪動的現象，(3665)貿聯 - KY、(1536)和大、(2421)建準、(2415)錩新都已輪漲過，今天輪到光學鏡頭的 (3019) 亞光，早盤股價就被推升到漲停板的位置，並全日鎖死在漲停價位。事實上特斯拉概念股經過一段長時間的回檔修正，股價基期相對較低，選股方向，投資朋友可以觀察日 K 線，找出已經打底完畢，並出現多頭型態的個股來操作。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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