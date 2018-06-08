【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、2349錸德、3374精材、6196帆宣、2338光罩

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，6153 嘉聯益、2349 錸德、3374 精材、6196 帆宣、2338 光罩

國際股市漲多震盪，台股今天也拉回近百點，指數來看，不管上市或上櫃都是下跌，但漲停家數，二邊加起來還有 30 檔，從這部分來看，內資還在場上，只要內資不退場，就有主流股表態，人氣就不會散，我們維持同樣的結論，近期仍是以個股為主。

大盤不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

我們昨日繼續提到 2323 中環及 2349 錸德，中環昨日量很大，今日震盪拉回也很正常，但如果這時要卡位，到底是要如何選擇？我們昨日說留意錸德對吧，高檔壓回 20%，看來有買盤在作卡位；6153 嘉聯益，3374 精材這二檔今天都放了營收，精材如預期，頗差，但下半年開始會有轉機，嘉聯益就比預期好點，如果 9 月蘋果新機要推出，那接下來的下半年，營收就會月月成長，拉回時不用看壞；其餘一些轉強的標地，6196 帆宣，2338 光罩等，也都可以留意。

明天有最新的大戶持股分散表，我們的生活圈會有分享，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家休假愉快，下週操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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