香江集團長子迎娶富力(02777-HK)李思廉愛女 10億買豪宅

6月1日，香港影視大亨林建岳女兒林恬兒在其個人微博發布圖片，新浪港股從香港名媛圈獲悉，圖中兩男兩女，最左側的為劉根森，其環抱的一位年輕女子，被林在圖中特意圈出並稱其為KarenLi。據一位不願具名的人士確認，KarenLi正是富力地產(02777-HK)董事長李思廉愛女。

劉根森是誰呢？他就是香江集團董事長劉志強長子的長子，公開信息顯示，香江集團創始人劉志強在1990年創辦香江集團，十余年來已發展成一家以商貿建設、住宅房地產和家居流通業為三大支柱產業，以金融為後盾的跨行業、跨地區和跨國經營的大型企業集團。2005年，劉志強和妻子翟美卿以119.2億排名當年福布斯中國富豪第184位。

作為劉根森和李思廉女兒結婚的婚房，劉志強父子在今年1月初於香港頂級富人區半山區購置豪宅。今年年初劉志強父子曾共赴香港購置豪宅作為二人婚房，該豪宅位於香港頂級富人區，總價高達11.48億港元（約合人民幣9.18億元）。

2012年曾有香港媒體報道稱，富力地產董事長李思廉突然減持公司股份，套現近億元，據了解並非減持套利，而是李思廉欲把有關股票送給其女兒，祝賀其18歲生日。據此推算，李思廉愛女現年24歲。

責任編輯：張海營

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