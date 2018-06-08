官媒炮轟＋谷歌遭歐反壟斷調查拖累 騰訊暴跌3.77%

新華社主辦「半月談」連發 3 文批電子遊戲，稱對成癮性電子遊戲應像緝毒打黑一樣進行清剿，加上 Google 遭歐盟反壟斷調查，騰訊控股 (0700-HK) 今 (8) 日股價一度重挫 3.77%，報 413 港元。

新華社旗下的時政新聞評論網站半月談於近 2 日來連發《我們難道窮到靠犧牲心智和精神來賺錢？該打一場「電子鴉片戰爭」了》《「電子鴉片」終成社會毒瘤：虛擬的世界將會摧毀我們的新生代！》及《有販毒利潤而無販毒風險：對「電子鴉片」應像緝毒打黑一樣清剿》3 篇文章，批評電子遊戲和動漫等不良內容產品對新生代的損害。

半月談在文章中列舉了多個網路遊戲對青少年身心健康造成負面影響的例子，稱成癮性的電子遊戲對部分青少年身心健康產生嚴重負面影響，導致自殺、他殺、自殘等行為發生，農村和縣域留守兒童、城鄉家庭缺失或教育缺位的未成年人成為遭受「電子鴉片」荼毒的重災人群。

此外，據《金融時報》報導，Google(GOOD-US) 旗下的 Android 流動操作系統由於居於市場主導地位，遭歐盟反壟斷監管當局調查，歐盟委員會將於 7 月宣布裁決，可能向 Google 的母公司 Alphabet(GOOGL-US) 處以高達 110 億美元 (約港幣 858 億元) 罰款。

今年 1 月份 Google 與騰訊同意共用涉及一系列產品及技術的專利，協議有助 Googlr 在中國展開業務，同時亦有利騰訊向海外市場擴張。

受此 2 個負面消息拖累，騰訊股價今早以港幣 426.6 元開低後，跌幅逐步擴大，失守 100 日，盤中一度重挫 3.77%，截至 15:48，股價跌 3.495%，報港幣 414.2 元，守在港幣 400 元大關之上。

