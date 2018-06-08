【IPO追蹤】內地礦機公司比特大陸考慮香港IPO

據外媒報道，比特大陸正在考慮在香港IPO上市，或許將創造出加密行業一個裏程碑式的記錄。

成立只有五年時間的比特大陸是全球最大的加密貨幣挖礦芯片制造商之一，由於創始人吳忌寒希望在加密行業裏進一步擴張，最終可能會選擇讓這家挖礦設備巨頭上市。他透露比特大陸去年收入達到了25億美元，自己擁有公司25-28%的股份，另一位聯合創始人詹克團的股份比他多，兩人合計擁有比特大陸60%的公司股份。

不過，吳忌寒沒有對拼披露自己的個人凈資產、加密貨幣持有量、以及其他個人投資細節信息。根據彭博社估計，比特大陸公司估值約為88億美元，這意味著吳忌寒和詹克團兩人持有的股份價值超過了53億美元。

比特大陸現在控制著80%的加密貨幣挖礦硬件市場，同時還運營著最大的礦池——螞蟻礦池(Antpool)和BTC.com。

另一方面，由於比特大陸這種類型公司沒有「參照物」進行類比，而且一直都保持了非常低調的狀態，讓很多人對他們產生了不少猜測，也影響了企業聲譽。不過，一旦比特大陸上市，所有問題都會迎刃而解，因為股票市場非常公開，同時也能在市場的檢驗下體現出真正的公司價值。

吳忌寒表示，現階段其實還沒有具體計劃，但他透露有可能會在香港上市，或是選擇以美元計價的股票在海外上市。這樣的話，包括紅杉資本和IDG Capital在內的早期投資者就可以兌現。吳忌寒還指出，比特大陸目前所面臨的挑戰是他們的技術能否超越現在所取得的成就。

目前，嘉楠耘智已經申請在香港IPO上市，並計劃募集10億美元的資金。作為比特大陸的最大競爭對手，這兩家公司都涉及了ASIC定制化挖礦芯片業務。礦工需要通過解決覆雜的數學問題來驗證虛擬貨幣交易，並獲得以加密貨幣計價的獎勵，而這種芯片對加密貨幣礦工所要求的暴力數字計算特別有用，能夠幫助礦工以更快的速度獲得加密貨幣獎勵。

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