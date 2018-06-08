傑富瑞料中興2-3週內復牌 大砍H股目標價至14.35元 折讓44%

傑富瑞投資銀行集團今 (8) 日下調中興通訊 (0763-HK)H 股目標價至港幣 14.35 元，較停牌前收盤價港幣 25.6 元，折讓 44%，維持「跑贏大盤」評級不變；同時預計中興通訊股票將在 2-3 週時間內復牌。

美國商務部部長羅斯 (Wilbur Rosss)6 月 7 日表示，美國政府已經與中國通訊裝置製造商中興通訊達成協議，中興通訊支付高達 10 億美元 (約港幣 78 億元) 罰款，並在 30 天內更換董事會和管理層，美國政府暫停之前針對中興通訊的技術銷售禁止令，如在此期間有任何違規行為，將再次啟動禁止令。

回顧中興事件，4 月 16 日晚間，美國商務部 (BIS) 發佈對中興通訊出口許可權禁令，禁止美國公司向中興通訊出售零部件、商品、軟體和技術，期限為 7 年。

中興通訊在 4 月 20 日發佈了《中興通訊關於美國商務部啟動拒絕令的聲明》，回應美國商務部制裁：「極不公平，不能接受。」中興通訊董事長殷一民在發佈會上表示，美國商務部啟動拒絕令使公司立即進入「休克」狀態。

5 月 6 日，中興通訊向美國商務部工業和安全局提交了關於暫停執行拒絕令的申請。

5 月 13 日，美國總統川普在 twitter 發文稱，正在為中興通訊提供一種快速恢復業務的途徑。

6 月 7 日，經過 53 天的持續協商談判，終於達成和解。中興通訊主營業務經歷 53 天的停擺後，有望立刻恢復運營。

《證券時報》引述中興內部人士表示，只要解禁，中興恢復對外運營只需要幾小時。

隨著與美國商務部達成和解，中興通訊股票也有望在近期複牌。在停牌期間，部分基金公司下調了中興通訊估值。

6 月 7 日晚間，上海一家基金發佈公告，自 6 月 7 日起，對 A 股中興通訊按照人民幣 20.04 元進行估值；港股中興通訊按照港幣 16.38 元進行估值。停牌前中興通訊 A 股收盤價人民幣 31.31 元，相當於跌 4 根停板。停牌前中興通訊 H 股收盤價港幣 25.6 元，意味著有 36% 的跌幅。

此前已有至少 40 多家公募基金公司對中興通訊 A 股的估值進行了下調，下調幅度大多在 2 個或 4 個跌停之間，亦即下調後的估值在人民幣 20.54 元到人民幣 25.36 元之間。

此外，5 月 30 日，中興通訊也被踢出 MSCI 名單。

事實上，若不考慮美國商務部制裁，中興通訊正處在業務快速增長期。4 月 27 日，中興通訊發佈 2018 年第一季財報，在未考慮拒絕令對第一季報告的影響的前提下，第一季中興通訊實現營收人民幣 288.8 億元，年增 12%；淨利潤人民幣 16.87 億元，年增 39%；扣非後淨利潤人民幣 13.68 億元，年增 27.93%；每股 EPS 人民幣 0.4 元。

對比愛立信、諾基亞第一季報來看，愛立信收入約 434 億瑞典克朗 (約人民幣 317 億元)，年減約 9%；淨虧損約 7 億瑞典克朗，愛立信還宣佈了裁員計畫。同期諾基亞收入約 49.24 億歐元，年減約 8%；歸屬于母公司股東淨虧損約 3.51 億歐元。第一季報顯示，中興收入規模已達到愛立信的 91%、諾基亞的 76%。