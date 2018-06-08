台股盤後－電子三雄+國巨齊走跌 金融拉甩尾縮跌幅 下跌95點

台股今 (8) 日呈現電子弱、金傳抗跌，其中電子三雄及被動元件龍頭廠國巨都出現拉回，金融及傳產早盤也偏弱，盤中一度大跌近 130 點，尾盤買盤進場拉抬金融，指數跌幅收斂，終場下跌 95.33 點，以 11156.42 點作收，成交值 1610.05 億元。周線上漲 207.34 點，周 K 線收紅。

以中小型股為主的櫃買市場也是同樣走弱，中場過後跌幅擴大，終場下跌 1.09 點，以 157.75 點作收，成交值 524.29 億元。周線上漲 1.22 點，周 K 線連 6 紅。

台股類股今天呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是其他電子類股，跌幅達 2.6%，電器電纜、電子零組件、半導體、電機機械、觀光、電子通路、光電、塑膠等也跌逾 1%，造紙、汽車、生醫、化學生醫、航運、電腦設備、資訊服務、化學、食品、油電燃氣、其他類、金融、建材營造、通信網路、橡膠、水泥等也均收黑。

至於逆勢抗跌的類股則有貿易百貨、紡織及鋼鐵。

電子三雄走勢齊弱，其中股王大立光終場之前都還逆勢抗跌，不過午盤過後出現急殺，至於鴻海原本市場預期可望受惠 FII IPO 掛牌蜜月行情的母以子貴，但是也僅在開盤一度紅盤，不到 5 分鐘就翻黑，終場更大跌逾 3%。台積電也是一勘開盤就遇到賣壓，盤中一度失守 5 日線、10 日線及月線。

至於被動元件也出現高價股回跌、低價股補漲的盤勢，股后國巨陷入高檔震盪，儘管多方企圖力守平盤，但是午盤過後氣力放盡，跌幅擴大，終場跌破 1200 元大關，九豪、光頡、佳邦、禾伸堂、華新科等也跌逾 1%。

不過華容、立隆電、智寶、信昌電等則是強勢拉出漲停，興勤、奇力新、聚鼎、立敦、凱美、金山電等也均收紅。

二線光學股也見到買盤湧入，今國光、佳凌、亞光強勢漲停，揚明光、光燿科、聯一光、先進光、華晶科等也均收紅。

至於金融股早盤雖然走勢相對疲弱，不過包括元大金、新光金逆勢收紅，合庫金、永豐金、國泰金等則是在尾盤由小黑拉到平盤。

分析師林孟漢表示，台股今天雖然由電子權值股領跌，不過成交值並沒有爆量，代表權值股主要賣壓應該不是來自於外資，整體來看，台股從 10800 點附近起漲至今，並沒有出現明顯的拉回，今天應屬正常的回檔整理，只要能守住 11000 點左右，短線並沒有轉空疑慮。