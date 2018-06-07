三大法人買超60億元 外資搶搭FII蜜月行情 連2日大買鴻海

台股今 (7) 日繼續由被動元件族群領漲，鴻海集團也提前演出 FII 掛牌慶祝行情，盤中最高來到 11261 點，距離今年高點 11270 點僅差 9 點，終場上漲 49.92 點，以 11251.75 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 49.82 億元，外資自營商買超 1.39 億元，投信買超 6.83 億元，自營商自行賣超 7.24 億元，自營商避險買超 10.84 億元，合計買超 60.26 億元。外資連續 2 天分別敲進逾萬張鴻海，頗有卡位 FII 蜜月行情意味。

期貨部分，三大法人則是略轉偏空，外資減碼多單 3295 口，淨部位多單小降到 52517 口；投信加碼空單 171 口，淨部位空單來到 24300 口；自營商回補空單 1237 口，淨部位空單來到 4993 口，合計三大法人減碼多單 2229 口，淨部位多單為 23224 口。

外資今天繼續加碼電子權值股，其中台積電獲外資連 3 買，鴻海也獲外資連 3 買，單日買超 1.6 萬張也續創 6 月以來新高，大立光也獲外資連 3 買。另外群創更獲外資大買 3.2 萬張，為近 1 個月來最大量，聯電、南亞科、聯強、光罩、英業達、大聯大、華新科、旺宏、臻鼎 - KY、佳世達等，也獲外資買超逾 2000 張。

至於外資對於金融股買盤也是有增無減，包括開發金、永豐金、第一金、華南金、元大金、兆豐金、台新金等，外資買超均超過 5000 張，中信金、合庫金、富邦金、國泰金、新光金、玉山金、國票金等也同獲外資加碼。

ETF 部分，外資對台灣 50 連續 2 天買超；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 2 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是沒有買賣超紀錄，不過外資仍是向投信。

外資集中市場買超第 1 名群創，買超張數 32555 張，第 2 名鴻海，買超張數 16556 張，第 3 名開發金，買超張數 11525 張，第 4 名聯電，買超 11281 張，第 5 名中鋼，買超 9412 張。

外資集中市場賣超第 1 名為富邦 VIX，賣超張數 15824 張，第 2 名亞太電，賣超 8903 張，第 3 名中環，賣超 7202 張，第 4 名華新，賣超 5959 張，第 5 名華邦電，賣超 5839 張。

法人表示，外資繼續大舉敲進鴻海，就是為了明天 FII 掛牌蜜月行情，也連帶使其他電子權值股同步獲得買超，整體來看，外資近 5 個交易日已買超約 250 億元，目前台指期淨多單部位維持在 5 萬口以上，如果明天 FII 順利展開蜜月行情，預料外資將持續加碼鴻海，有利指數續攻。