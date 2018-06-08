【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四個別發展，道瓊斯指數上升 0.4% 至 25,241 點；標準普爾指數下跌 0.1% 至 2,770 點；納斯達克指數下跌 0.7% 至 7,635 點。G7 首腦會議將於今日開幕。

油價週四上升，因委內瑞拉出口大幅下降加上 OPEC 可能不會增產。紐約 7 月期油上升 1.9% 至每桶 65.95 美元。金價上升，紐約 8 月期金上升 0.1% 至每盎司 1,303.0 美元。

香港股市週四上升，內地股市下跌。國際消費股錄得上漲，其中利標品牌（787.HK）上漲 7.8%；教育股逆市下跌，民生教育（1569.HK）及中教控股（839.HK）分別下跌 6.5% 及 5.8%。個股方面，保利協鑫（3800.HK）將向上海電氣（2727.HK）出售江蘇中能 51% 股權，前者股價大漲 9.2%，後者股價下跌 1.3%。恒生指數上升 0.8% 至 31,513 點，國企指數上升 1.0% 至 12,408 點，香港股市成交金額增加 8.4% 至 1,055 億港元。上證綜合指數下跌 0.2% 至 3,109 點，滬深兩市成交金額減少 0.3% 至人民幣 3,592 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 寶國國際（589.HK）接獲大股東私有化要約，每股作價 4.10 港元，較最後收盤價溢價 50.2%，亦相當於 34.2 倍 2017 年市盈率。該註銷價將不會提高，且獨立股東維格娜絲已同意支持建議事項。公司股份將於今天復牌。

◇ 通達集團（698.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增長 40%-50%，主要受惠於營業額增加、應收款項減值減少、及匯兌收益，但部分被財務費用增加所抵銷。

◇ 世茂房地產（813.HK）公佈 2018 年 5 月運營數據，首 5 月合約銷售總額、銷售總面積及平均售價分別為人民幣 516 億元、323 萬平方米及每平方米人民幣 15,948 元，分別按年提高 52.6%、增加 58.1% 及下降 3.5%，其中 5 月份則分別同比提高 50.4%、上升 63.8% 及下跌 8.2%，銷售狀況與首 4 月相若。

◇ 天工國際（826.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年綜合純利將顯著增長超 100% 至不少於人民幣 4,500 萬元，主要受惠於產品銷量增加及平均售價上升。

◇ 龍湖地產（960.HK）公佈 2018 年 5 月運營數據，首 5 月合約銷售總額、銷售總面積及平均售價分別為人民幣 761 億元、486 萬平方米及每平方米人民幣 15,672 元，分別按年上升 0.5%、下跌 0.9% 及上升 1.4%，其中 5 月份則分別同比提高 11.4%、上升 28.1% 及下跌 13.0%，銷售狀況較首 4 月明顯改善。

◇ 周大福（1929.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，營業額同比增長 15.4% 至 592 億港元，受惠於分銷成本僅微升及其他淨收益按年大增 7.9 億港元，抵消毛利率下跌，股東應佔溢利 40.9 億港元，同比增加 34.0%，符合市場預期。建議派發全年股息及特別股息合共每股 57.0 港仙，同比增加 11.8%。現價相當於 27.1 倍 2018 財年市盈率。

◇ 碧桂園（2007.HK）公佈 2018 年 5 月運營數據，首 5 月合同銷售總額、銷售總面積及平均售價分別為人民幣 3,347 億元、3,529 萬平方米及每平方米人民幣 9,484 元，分別按年提高 37.0%、29.4% 及 5.9%，其中 5 月份則分別同比提高 92.6%、67.7% 及 14.8%，銷售狀況較首 4 月進一步提升。

◇ 長城汽車（2333.HK）公布 2018 年首 5 月累計銷量為 409,329 輛，按年增加 3.3%，其中 5 月份銷售同比增長 2.9% 至 70,909 輛，較首 4 月之同比增長 3.4% 有輕微放緩。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)