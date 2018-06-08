5月挖掘機銷量同比大增 關註工程機械龍頭

據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業的統計數據，5月份共計銷售各類挖掘機械産品19313台，同比上漲71.3%。分析師表示，原因主要是銷售火爆疊加去年基數相對較低。6-8月份為傳統淡季，預計銷量將淡季不淡。

中證報報道，廣發證券分析師認為，對於今年6-8月份的淡季，從目前情況看，銷售火爆疊加去年基數相對較低，預計增速有望保持在50%以上。全年銷量可能達到18萬台以上，再創歷史新高。

從歷史數據看，挖掘機銷售數據季節性規律較為明顯。開年銷售較少，隨著開工旺季到來，3月銷售額達到高峰，之後逐月回落，8、9月間觸底回升，年底的11月、12月達到另一個銷量峰值。

中金公司指出，基建投資或存上行空間。此外，挖掘機8-10年的使用壽命集中到期，環保政策趨嚴疊加更新替換需求，挖掘機行業銷量將保持穩健增長，預計2018年挖掘機銷量同比增長將達到20%。

中泰證券認為，挖機銷量預期樂觀，明後年持續性好。可關註三一重工(600031-CN)、徐工機械(000425-CN)、柳工(000528-CN)。

來源：證券時報

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