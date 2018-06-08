【港股解碼】吉利攜手殼牌開展數字和新能源戰略合作

昨日（6月6日），吉利汽車（00175-HK）與殼牌集團簽署了全球戰略協議，雙方未來將在賽車運動、企業社會責任、數字和新能源轉型等領域開展全面合作。

銷售業績節節升高

吉利作為國產汽車品牌代表之一，其總部位於杭州，擁有近千家4S點和近千個服務網點。吉利連續十年進入中國企業500強，連續八年進入中國汽車企業10強，可以說是國產汽車品牌的佼佼者。

根據年度財務報表顯示，2017年吉利汽車實現營業收入人民幣927.61億元，同比2016年的537.22億元相比，增長了73%，銷售量增加63%；實現毛利率19.4%與2016年的18.3%相比增長了1.1個百分點；股東應佔溢利增加108%至106億元人民幣，經營溢利率提升至13.2%。

（圖片源於：港交所）

2018年依舊延續上一年的迅猛增勢，通過5月最新財報數據可以看出，吉利實現12.31萬輛汽車銷量，同比增長61%，與2月至4月的24%、39%及49%相比，增長更快。首五個月同比上升44.4%至63.82萬輛，與2018年全年預期升大約27%。

其中，領克品牌的未來銷量將進一步升高，領克01 SUV5月銷售按月升2%至9234輛新高，公司自5月20日起接受領克品牌第二個產品02SUV的網上訂單，直至5月31日，已收到超過1萬輛訂單。

此外，汽車車型方面，吉利今年還將推出超過7款全新車型，而國內市場方面，吉利還將陸續向市場推出5款以上SUV新車。

由於吉利業績步步攀升，且高於預期，吉利汽車股價也在慢慢發力，截至今日收盤，吉利股價漲幅3.44%。

強強聯合開展戰略合作協議

吉利和殼牌於昨日簽署戰略合作協議引發汽車行業一陣轟動。雙方將在賽車運動、企業社會責任、數字和新能源等領域開展全面合作。

不僅如此，雙方還將進一步加強合作，包括研發、新市場開拓以及聯合品牌推廣在內的更廣泛的合作路線圖等。

多年前，吉利就曾與殼牌以潤滑油業務為合作起點，在生產、服務、賽車運動和海外服務等方面進入深入合作。此次合作的重點就是共同開發新的數字化技術和商業模式。

吉利方面表示，今年吉利將在英國籌建一個設計中心，併計劃在歐洲再建一個研發中心，並將在全球形成研發體系。

由此可見，通過與殼牌集團強強聯合，吉利汽車的未來發展勢必更上一層樓。

■ 作者｜劉玲玲

■ 編輯｜張駿芬，賀秋霞

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