【顧德投顧】5月31日的大量卡在下面變支撐

◆盤勢分析

【被動元件】仍強，【光學】【遊戲】震盪仍可留意

美股週三再度大漲！NASDAQ 已創歷史高點了，台股過了 11000 點後速度飛快，這是典型的 N 字型上攻！？目前的操作考驗的是【積極度】，進入 6 月份題材非常多

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 持續黃金交叉，指數上漲 49.92 點，週 KD 黃金交叉，代表波段多行情還在，6 月份出現類股輪漲格局！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步上攻，故指數出現開高走高，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【光學】【電競遊戲】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是波浪起伏，一浪接一浪，一波接一波，指數震盪後就開始走高，出現 N 字型上攻，有機會複製 106 年 12 月 26 日至 107 年 1 月 23 日模式！？

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-13)，5483 中美晶 (-3)，6182 合晶 (-1)、3532 台勝科 (-2.5)，3707 漢磊 (+1.1)、3016 嘉晶 (-1)，此族群還在震盪，留意量縮不破低的再次進場訊號

【被動元件】：以 2327 國巨 (+105 元盤中漲停板)、2492 華新科(+25) 為指標，6173 信昌電(+9.1 漲停板)、3026 禾伸堂(+16)、2375 智寶(-0.5)、6127 九豪(-1.8)、5317 凱美(+0.6)、2478 大毅(+11.5 漲停板)、2456 奇力新(+1.5)、5328 華容(+1.4 漲停板)、6175 立敦(-0.4)、6284 佳邦(+0.4)、6449 鈺邦(+0.6)、3090 日電貿、2472 立隆電(+2.4)、3624 光頡(+6.4)、8043 蜜望實(-1.7)，此族群趨勢仍多，預爆量不漲再調節！

【光學】：3008 大立光 (+20)、3441 聯一光 (-2)、3630 新鉅科 (+2.75)、6209 今國光 (-0.45)、3406 玉晶光、3362 先進光、3019 亞光、3504 揚明光 (+6.5)、3059 華晶科、4976 佳凌

【電競及遊戲】：6111 大宇資 (-6.5)、6169 昱泉、6180 橘子 (-2)、3293 鈊象 (-7.5)、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越

