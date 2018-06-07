【顧德投顧】(4943康控、3533嘉澤) 攜手創波段新高囉

◆盤勢分析

(00636 國泰中國 A50) 股價連漲數日，但幅度不算大，而目前是搶錢行情，所以今天執行換股。(1218 泰山) 將 A50 的資金轉到泰山身上囉。(3438 類比科、6123 上奇) 續抱。(4979 華星光) 股價在漲停、創高之後連續量縮整理，目前關鍵價格都守得不錯，未來老師依舊看好，續抱即可。(8033 雷虎) 今天股價再創新高啦，雷虎已經是連續第四天創新高囉，太棒了，會員們的獲利持續累積中。 (3030 德律) 5 月自結稅後淨利 2.07 億元，創歷史同期新高，且月增 212%，同時也較去年同期成長了 172%，表現相當亮眼唷。目前股價高檔整理，未來老師持續看好，持股緊緊抱牢中。(2362 藍天) 股價持續轉強，今天創下收盤新高囉，太棒了。(3533 嘉澤) 股價創波段新高囉。感謝，獲利又是一檔接一檔囉。(4943 康控 - KY) 股價創波段新高囉。5 月營收年增 134%，表現蠻不錯的，且下半年進入旺季，未來持續看旺。今天股價也一口氣從原本 300 元附近，來到了 364 元囉，高價股的價差獲利總是夠大，很棒唷。

今日多方關鍵 K 系統股票: 8033 雷虎、1218 泰山、3533 嘉澤、3030 德律、3438 類比科、4943 康控 - KY、2362 藍天、6123 上奇、4979 華星光。

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

